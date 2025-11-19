Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
19:59 19.11.2025
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны. РИА Новости, 19.11.2025
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ

Путин попросил глав регионов сформировать нацплан внедрения генеративного ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.
"В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. В развитии этой цели я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
