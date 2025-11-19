https://ria.ru/20251119/putin-2056114481.html
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ
Путин попросил глав регионов сформировать план внедрения генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны. РИА Новости, 19.11.2025
