Путин рассказал, за что конкурируют целые государства в области ИИ
Путин рассказал, за что конкурируют целые государства в области ИИ
Президент России Владимир Путин заявил, что за обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства. РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал, за что конкурируют целые государства в области ИИ
