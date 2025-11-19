Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, за что конкурируют целые государства в области ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
19:59 19.11.2025 (обновлено: 20:00 19.11.2025)
Путин рассказал, за что конкурируют целые государства в области ИИ
Президент России Владимир Путин заявил, что за обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства.
"Очевидно, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными фундаментальными языковыми моделями, за это конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия может гордиться наработками в сфере ИИ, считает Путин
2 октября, 21:54
 
НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
