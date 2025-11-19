Рейтинг@Mail.ru
Модели ИИ оказывают влияние на мировоззрение людей, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
19:58 19.11.2025
Модели ИИ оказывают влияние на мировоззрение людей, заявил Путин
технологии
россия
москва
китай
владимир путин
дмитрий песков
сбер
россия
москва
китай
технологии, россия, москва, китай, владимир путин, дмитрий песков, сбер
Технологии, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сбер
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что модели искусственного интеллекта становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние на мировоззрение людей.
"Такие модели (искусственного интеллекта - ред.) порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации. А значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом, в конце концов", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других участников, в том числе из Китая и из Индии.
ТехнологиРоссияМоскваКитайВладимир ПутинДмитрий ПесковСбер
 
 
