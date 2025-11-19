Модели ИИ оказывают влияние на мировоззрение людей, заявил Путин

https://ria.ru/20251119/putin-2056114057.html
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что модели искусственного интеллекта становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние на мировоззрение людей.
"Такие модели (искусственного интеллекта - ред.) порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации. А значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом, в конце концов", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин
в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера
" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других участников, в том числе из Китая
и из Индии
.