Модели ИИ оказывают влияние на мировоззрение людей, заявил Путин

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что модели искусственного интеллекта становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние на мировоззрение людей.

"Такие модели (искусственного интеллекта - ред.) порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации. А значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом, в конце концов", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".