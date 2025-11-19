https://ria.ru/20251119/putin-2056113910.html
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ
Нужно шире использовать кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ
Путин: нужно шире использовать кодекс этики в сфере ИИ