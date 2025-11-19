https://ria.ru/20251119/putin-2056113761.html
Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации
Президент России Владимир Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов РФ, включив в него темпы внедрения технологий ИИ. РИА Новости, 19.11.2025
