https://ria.ru/20251119/putin-2056113601.html
Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире, сообщил Путин
Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире, сообщил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:56:00+03:00
2025-11-19T19:56:00+03:00
2025-11-19T19:57:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
сбер
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056087065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, сбер, яндекс
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сбер, Яндекс
Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире, сообщил Путин
Путин: продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире