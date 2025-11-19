Путин отметил важность российских специалистов в контроле разработок ИИ

"Наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта. Прежде всего, это собственные национальные языковые модели - как фундаментальные, так и малые для конкретных отраслей. Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами - причем на всех этапах", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".