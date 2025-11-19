https://ria.ru/20251119/putin-2056113450.html
Путин отметил важность российских специалистов в контроле разработок ИИ
Разработки отечественных систем с использованием искусственного интеллекта должны полностью контролироваться российскими специалистами, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.11.2025
Путин: разработки отечественных систем с ИИ должны контролировать специалисты РФ