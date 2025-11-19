Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое - РИА Новости, 19.11.2025
19:54 19.11.2025
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое
Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами за текущее десятилетие вырастет втрое. РИА Новости, 19.11.2025
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое

Путин: потребление электроэнергии дата-центрами за десятилетие вырастет втрое

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами за текущее десятилетие вырастет втрое.
"Как уже говорил, что только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей
Россия Владимир Путин Технологии
 
 
