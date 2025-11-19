https://ria.ru/20251119/putin-2056112948.html
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое - РИА Новости, 19.11.2025
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое
Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами за текущее десятилетие вырастет втрое. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:54:00+03:00
2025-11-19T19:54:00+03:00
2025-11-19T19:54:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056112804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин заявил, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое
Путин: потребление электроэнергии дата-центрами за десятилетие вырастет втрое