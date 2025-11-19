https://ria.ru/20251119/putin-2056112804.html
Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей
Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей - РИА Новости, 19.11.2025
Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей
РФ не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
