Путин призвал добиться широкого использования отечественных технологий
Путин призвал добиться широкого использования отечественных технологий - РИА Новости, 19.11.2025
Путин призвал добиться широкого использования отечественных технологий
Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повторю, значимо не только наличие собственных технологий, важно обеспечить их широкое практическое использование, добиться фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении, в других секторах", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".