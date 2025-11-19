Путин призвал добиться широкого использования отечественных технологий

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Повторю, значимо не только наличие собственных технологий, важно обеспечить их широкое практическое использование, добиться фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении, в других секторах", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".