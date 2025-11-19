https://ria.ru/20251119/putin-2056112088.html
Путин призвал постоянно двигаться вперед в развитии ИИ в России
Путин призвал постоянно двигаться вперед в развитии ИИ в России - РИА Новости, 19.11.2025
Путин призвал постоянно двигаться вперед в развитии ИИ в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в развитии искусственного интеллекта в России нужно постоянно двигаться вперед.
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в развитии искусственного интеллекта в России нужно постоянно двигаться вперед.
Глава государства в среду приехал на конференцию "Сбера
" AI Journey-2025 в Москве
.
"Важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед - причем постоянно двигаться вперед. Добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".