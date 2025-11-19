Путин призвал постоянно двигаться вперед в развитии ИИ в России

"Важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед - причем постоянно двигаться вперед. Добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".