Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey 2025 по искусственному интеллекту и поручил широко использовать технологии ИИ по всей России. Главное — в материале РИА Новости.

О расширении применения ИИ

Президент заявил, что в развитии искусственного интеллекта в России нужно постоянно двигаться вперед.

« "Добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен". Владимир Путин президент России президент России

Он отметил, что применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда. Кроме того, модели ИИ становятся одним из важнейших инструментов распространения информации.

« "А значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом, в конце концов". Владимир Путин президент России президент России

Помимо этого, Путин заявил о необходимости создания в России штаба по руководству отраслью ИИ и дал правительству и администрации президента соответствующие поручения. Глав регионов он попросил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.

« "В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель: совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей". Владимир Путин президент России президент России

Президент также поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него темпы внедрения технологий ИИ. В марте 2026 года ведомства должны представить исчерпывающую информацию о применении искусственного интеллекта в экономике.

О технологическом суверенитете

Москва не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета, подчеркнул Путин.

« "Наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта. Прежде всего это собственные национальные языковые модели — как фундаментальные, так и малые, для конкретных отраслей. Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах". Владимир Путин президент России президент России

За обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства, добавил президент. При этом значимо не только наличие собственных технологий — нужно добиться их широкого использования.

« "Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий". Владимир Путин президент России президент России

Путин также отметил, что в некоторых сферах опираться можно только на собственные разработки, в том числе в работе спецслужб, силовых ведомств и в области государственного управления. Кроме того, он призвал обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.

Об использовании АЭС для питания дата-центров

Президент поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией. По его словам, потребление ими электроэнергии вырастет втрое за текущее десятилетие.

« "Планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную". Владимир Путин президент России президент России

Он также подчеркнул, что Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС, и назвал возможности энергоснабжения активом и конкурентным преимуществом страны.

« "Что касается перспективных решений, то менее чем за два десятилетия прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации". Владимир Путин президент России президент России

Другие заявления

Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире.

На предстоящей прямой линии будет использоваться "Гигачат" от "Сбера" при обработке вопросов.

Москва будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.

Цифровой прогресс будет набирать обороты — уже скоро появятся инновации, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии.

Международная конференция "Сбера" AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября.

В первый день обсуждается применение генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, тогда же пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии "Лидеры ИИ". Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.