Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России - РИА Новости, 19.11.2025
19:40 19.11.2025 (обновлено: 23:22 19.11.2025)
Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России
Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey 2025 по искусственному интеллекту и поручил широко использовать технологии ИИ по всей России. Главное — в материале РИА Новости.
Путин выступил на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey 2025 по искусственному интеллекту и поручил широко использовать технологии ИИ по всей России. Главное — в материале РИА Новости.

О расширении применения ИИ

Президент заявил, что в развитии искусственного интеллекта в России нужно постоянно двигаться вперед.
«
"Добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Он отметил, что применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда. Кроме того, модели ИИ становятся одним из важнейших инструментов распространения информации.
«
"А значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом, в конце концов".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Помимо этого, Путин заявил о необходимости создания в России штаба по руководству отраслью ИИ и дал правительству и администрации президента соответствующие поручения. Глав регионов он попросил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.
«

"В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель: совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Президент также поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него темпы внедрения технологий ИИ. В марте 2026 года ведомства должны представить исчерпывающую информацию о применении искусственного интеллекта в экономике.

О технологическом суверенитете

Москва не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета, подчеркнул Путин.
«

"Наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта. Прежде всего это собственные национальные языковые модели — как фундаментальные, так и малые, для конкретных отраслей. Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
За обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства, добавил президент. При этом значимо не только наличие собственных технологий — нужно добиться их широкого использования.
«
"Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Путин также отметил, что в некоторых сферах опираться можно только на собственные разработки, в том числе в работе спецслужб, силовых ведомств и в области государственного управления. Кроме того, он призвал обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.

Об использовании АЭС для питания дата-центров

Президент поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией. По его словам, потребление ими электроэнергии вырастет втрое за текущее десятилетие.
«
"Планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России
Он также подчеркнул, что Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС, и назвал возможности энергоснабжения активом и конкурентным преимуществом страны.
«

"Что касается перспективных решений, то менее чем за два десятилетия прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей
Владимир Путин
президент России

Другие заявления

  • Продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире.
  • На предстоящей прямой линии будет использоваться "Гигачат" от "Сбера" при обработке вопросов.
  • Москва будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.
  • Цифровой прогресс будет набирать обороты — уже скоро появятся инновации, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии.
Международная конференция "Сбера" AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября.
В первый день обсуждается применение генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, тогда же пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии "Лидеры ИИ". Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.
В рамках конференции также запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран.
 
ТехнологииВладимир ПутинМоскваСбер
 
 
