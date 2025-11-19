Рейтинг@Mail.ru
Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
18:27 19.11.2025 (обновлено: 19:23 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/putin-2056087065.html
Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ
Владимиру Путину во время посещения штаб-квартиры "Сбера" рассказали о развитии ИИ и показали российские достижения в этой сфере. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:27:00+03:00
2025-11-19T19:23:00+03:00
Технологии, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сбер, Сбербанк России, Яндекс
Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ

Путину рассказали о развитии ИИ в ходе его посещения штаб-квартиры "Сбера"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимиру Путину во время посещения штаб-квартиры "Сбера" рассказали о развитии ИИ и показали российские достижения в этой сфере.
"В течение полутора часов Путину был дан брифинг по теме искусственного интеллекта", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главе государства представили сравнительный анализ развития ИИ в разных странах, информацию о его применении в системе госуправления и данные об уровне совершенствования основных разработчиков генеративных систем в России — Сбербанка и "Яндекса".
Помимо этого, он осмотрел выставку, посвященную отечественным разработкам в сфере искусственного интеллекта. Путину показали первого ИИ-робота "Сбера", который исполнил ритмичный танец. Он оснащен комплексом датчиков, обеспечивающих безопасное поведение, может разговаривать и понимать голосовые команды.
Президенту также продемонстрировали возможности ИИ в решении повседневных задач человека. В частности, ему представили "ИИ-помощника в кармане", который дает персональные рекомендации, управляется голосом, анализирует данные и создает подкасты на интересные темы.
Международная конференция "Сбера" AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Путин примет участие в ее пленарном заседании и обратится к участникам.
В рамках конференции также запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран.
