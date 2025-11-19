Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ

Глава России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимиру Путину во время посещения штаб-квартиры "Сбера" рассказали о развитии ИИ и показали российские достижения в этой сфере.

« "В течение полутора часов Путину был дан брифинг по теме искусственного интеллекта", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Главе государства представили сравнительный анализ развития ИИ в разных странах, информацию о его применении в системе госуправления и данные об уровне совершенствования основных разработчиков генеративных систем в России — Сбербанка и "Яндекса".

Помимо этого, он осмотрел выставку, посвященную отечественным разработкам в сфере искусственного интеллекта. Путину показали первого ИИ-робота "Сбера", который исполнил ритмичный танец. Он оснащен комплексом датчиков, обеспечивающих безопасное поведение, может разговаривать и понимать голосовые команды.

Президенту также продемонстрировали возможности ИИ в решении повседневных задач человека. В частности, ему представили "ИИ-помощника в кармане", который дает персональные рекомендации, управляется голосом, анализирует данные и создает подкасты на интересные темы.

Международная конференция "Сбера" AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Путин примет участие в ее пленарном заседании и обратится к участникам.