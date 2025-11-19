Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку конференции "Сбера" по искусственному интеллекту
Наука
 
18:15 19.11.2025 (обновлено: 18:31 19.11.2025)
Путин посетил выставку конференции "Сбера" по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
россия, дмитрий песков, сбер, владимир путин
Наука, Россия, Дмитрий Песков, Сбер, Владимир Путин
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что глава государства также примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и обратится к его участникам, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
НаукаРоссияДмитрий ПесковСберВладимир Путин
 
 
