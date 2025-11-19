https://ria.ru/20251119/putin-2056084203.html
Путин посетил выставку конференции "Сбера" по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:15:00+03:00
2025-11-19T18:15:00+03:00
2025-11-19T18:31:00+03:00
наука
россия
дмитрий песков
сбер
владимир путин
россия
