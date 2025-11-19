Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал на конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту - РИА Новости, 19.11.2025
17:51 19.11.2025
Путин приехал на конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту
Путин приехал на конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин, сбер
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сбер
Путин приехал на конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что глава государства примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и обратится к его участникам, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
ТехнологииРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСбер
 
 
