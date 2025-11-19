https://ria.ru/20251119/putin-2056078629.html
Путин приехал на конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
технологии
россия
дмитрий песков
владимир путин
сбер
россия
2025
