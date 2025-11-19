https://ria.ru/20251119/putin-2056028054.html
Путин присвоил 255-му мотострелковому полку звание "гвардейский"
Путин присвоил 255-му мотострелковому полку звание "гвардейский"
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил 255-му мотострелковому полку звание "гвардейский"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 255-му мотострелковому полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 255 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 255 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 19 ноября.