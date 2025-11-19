Путин оценил товарооборот России и Египта

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Египта увеличился более чем на треть за прошлый год, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Динамично растет товарооборот, объем которого по итогам прошлого года увеличился чуть больше чем на треть", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Российский лидер также отметил, что углубляется промышленная кооперация, ведется работа по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны. Кроме того, запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4 800 мегаватт, по словам президента РФ, существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения III+ смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка 10% энергопотребления страны.
Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа".