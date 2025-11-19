Путин рассказал о символах дружбы России и Египта

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Многие из построенных во второй половине прошлого столетия советскими и египетскими специалистами объектов промышленности, энергетики, инфраструктуры стали символами дружбы России и Египта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во второй половине прошлого столетия советские специалисты принимали самое активное участие в становлении экономики Египта, помогли создать крупные объекты промышленности, энергетики, инфраструктуры по всей стране. Многие из этих построенных совместными усилиями объектов, таких как Асуанская плотина, металлургический комплекс в Хелуане, алюминиевый завод Наг-Хаммади, стали настоящими символами нашей дружбы, приносили, да и до сих пор приносят, реальную пользу египетскому народу", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Он отметил, что между РФ и Египтом углубляется промышленная кооперация, ведется работа по возведению в районе Суэцкого канала Российской индустриальной зоны.
"Запланированный ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения 3+, смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка 10% энергопотребления страны", - добавил Путин.
