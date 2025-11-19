https://ria.ru/20251119/putin-2056007722.html
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения
Президент России Владимир Путин лично поздравил президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с днем рождения во время церемонии установки корпуса реактора... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056044248_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_f5c50ca78e7f37c3052183ed1c9ef2dc.png
