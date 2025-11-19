Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения
14:04 19.11.2025 (обновлено: 15:41 19.11.2025)
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения
Президент России Владимир Путин лично поздравил президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с днем рождения во время церемонии установки корпуса реактора... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
египет
россия
в мире, египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения

Путин поздравил президента Египта с днем рождения

© Пресс-служба президента РоссииЦеремония установки в проектное положение корпуса реактора энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". 19 ноября 2025
© Пресс-служба президента России
Церемония установки в проектное положение корпуса реактора энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с днем рождения во время церемонии установки корпуса реактора энергоблока египетской АЭС.
"От всей души поздравляю вас, господин президент, желаю доброго здоровья, благополучия, новых успехов в государственной деятельности", - сказал Путин.
Он добавил, что реализация проекта АЭС "Эль-Дабаа" стала возможной благодаря личной инициативе президента Египта.
Возведение АЭС "Эль-Дабаа" в Египте продвигается успешно, заявил Путин
В миреЕгипетРоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
