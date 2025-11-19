МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров.
"Российская сторона готовит для Египта кадры инженеров-атомщиков. В наших вузах уже получили профильное образование свыше 100 египетских студентов. В июле на самой станции при участии Академии "Росатома" открыт специальный центр обучения и повышения квалификации персонала", - сказал глава государства в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" по видеосвязи.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.