19.11.2025

Путин рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров
14:01 19.11.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
египет
россия
средиземное море
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
египет
россия
средиземное море
в мире, египет, россия, средиземное море, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, Средиземное море, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа"
Путин рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров

Путин сообщил о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Египтом в сфере подготовки кадров.
"Российская сторона готовит для Египта кадры инженеров-атомщиков. В наших вузах уже получили профильное образование свыше 100 египетских студентов. В июле на самой станции при участии Академии "Росатома" открыт специальный центр обучения и повышения квалификации персонала", - сказал глава государства в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Партнерство России и Египта продолжает развиваться, заявил Путин
Вчера, 13:41
Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" по видеосвязи.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов
Вчера, 13:50
 
