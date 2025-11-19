https://ria.ru/20251119/putin-2056004773.html
"Росатом" готов делиться с Египтом уникальными технологиями, заявил Путин
"Росатом" готов делиться с Египтом уникальными технологиями, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
"Росатом" готов делиться с Египтом уникальными технологиями, заявил Путин
Госкорпорация "Росатом" готова делиться с Египтом своими уникальными технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии установки корпуса реактора на РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:55:00+03:00
2025-11-19T13:55:00+03:00
2025-11-19T13:55:00+03:00
в мире
египет
россия
средиземное море
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056003311.html
египет
россия
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, средиземное море, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, Средиземное море, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа"
"Росатом" готов делиться с Египтом уникальными технологиями, заявил Путин
Путин: "Росатом" готов делиться с Египтом своими технологиями