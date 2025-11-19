Рейтинг@Mail.ru
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин

19.11.2025
13:53 19.11.2025
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин
Ввод в эксплуатацию АЭС "Эль-Дабаа" существенно укрепит энергобезопасность Египта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
экономика, египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
Экономика, Египет, Россия, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин

Путин: ввод АЭС "Эль-Дабаа" существенно укрепит энергобезопасность Египта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию АЭС "Эль-Дабаа" существенно укрепит энергобезопасность Египта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Запланированный ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта", - сказал Путин на церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Кремле рассказали о важности проекта АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
ЭкономикаЕгипетРоссияВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
