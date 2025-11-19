https://ria.ru/20251119/putin-2056003311.html
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин
Ввод в эксплуатацию АЭС "Эль-Дабаа" существенно укрепит энергобезопасность Египта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:53:00+03:00
2025-11-19T13:53:00+03:00
2025-11-19T13:53:00+03:00
экономика
египет
россия
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922964675_0:184:3104:1929_1920x0_80_0_0_feb63c77e1d47177fccca32a2ed29585.jpg
https://ria.ru/20251119/egipet-2055984483.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922964675_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_a55e522abe8a3133338d4bb19cdc6404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, египет, россия, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
Экономика, Египет, Россия, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Ввод АЭС "Эль-Дабаа" укрепит энергобезопасность Египта, заявил Путин
Путин: ввод АЭС "Эль-Дабаа" существенно укрепит энергобезопасность Египта