Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов - РИА Новости, 19.11.2025
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов
Россия признательна президенту Египта за внимание к расширению контактов с РФ, Москва это поддерживает, отметил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов
Путин поблагодарил Ас-Сиси за внимание к расширению связей России и Египта