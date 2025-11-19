Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов - РИА Новости, 19.11.2025
13:50 19.11.2025
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов
Путин поблагодарил президента Египта за внимание к расширению контактов
в мире
россия
египет
москва
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
в мире, россия, египет, москва, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
В мире, Россия, Египет, Москва, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия признательна президенту Египта за внимание к расширению контактов с РФ, Москва это поддерживает, отметил российский лидер Владимир Путин.
"Признательны за то пристальное внимание, которое вы неизменно уделяете не только нашему флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом расширению разноплановых контактов с Россией. Мы такой настрой, естественно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Президент РФ В. Путин и президент Египта ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин и ас-Сиси переговорили "на ногах" перед началом официальной встречи
9 мая, 18:52
 
