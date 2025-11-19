Путин поздравил египетских коллег с Днем атомной энергетики

"Хотел бы поблагодарить российских и египетских инженеров и строителей, занятых на площадке АЭС "Эль-Дабаа" за добросовестный и усердный труд. Вашими слаженными усилиями сооружение энергоблоков идет полным ходом, качественно выполняются самые сложные конструкторско-монтажные и технологические задачи", - отметил Путин.