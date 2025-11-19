https://ria.ru/20251119/putin-2056002123.html
Путин поздравил египетских коллег с Днем атомной энергетики
Путин поздравил египетских коллег с Днем атомной энергетики - РИА Новости, 19.11.2025
Путин поздравил египетских коллег с Днем атомной энергетики
Президент России Владимир Путин поздравил египетских специалистов с Днем египетской атомной энергетики. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил египетских специалистов с Днем египетской атомной энергетики.
День атомной энергетики отмечается в Арабской Республике Египет 19 ноября.
"Хочу поздравить наших египетских коллег с отмечаемым сегодня Днем египетской атомной энергетики", - сказал Путин
в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа
".
Президент России
также поблагодарил всех специалистов, которые принимают участие в строительстве АЭС в Египте
.
"Хотел бы поблагодарить российских и египетских инженеров и строителей, занятых на площадке АЭС "Эль-Дабаа" за добросовестный и усердный труд. Вашими слаженными усилиями сооружение энергоблоков идет полным ходом, качественно выполняются самые сложные конструкторско-монтажные и технологические задачи", - отметил Путин.