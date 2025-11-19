https://ria.ru/20251119/putin-2056000843.html
Россия окажет Египту содействие в реализации атомного проекта, заявил Путин
Россия окажет Египту содействие в реализации атомного проекта, заявил Путин
РФ будет оказывать Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
Россия окажет Египту содействие в реализации атомного проекта, заявил Путин
Путин: РФ окажет Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта