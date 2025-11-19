Путин отметил поступательное развитие партнерства России и Египта

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двустороннее партнерство России и Египта продолжает поступательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа"
"Вызывает удовлетворение, что двустороннее партнерство (России и Египта - ред.) продолжает поступательно развиваться", - сказал российский лидер.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.