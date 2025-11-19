https://ria.ru/20251119/putin-2056000212.html
Отношения России и Египта выстраиваются в духе равноправия, заявил Путин
Отношения России и Египта выстраиваются в духе равноправия, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Отношения России и Египта выстраиваются в духе равноправия, заявил Путин
Отношения России и Египта выстраиваются в духе равноправия, уважения и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:45:00+03:00
2025-11-19T13:45:00+03:00
2025-11-19T13:45:00+03:00
в мире
россия
египет
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2055990249.html
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
В мире, Россия, Египет, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Отношения России и Египта выстраиваются в духе равноправия, заявил Путин
Путин: отношения России и Египта выстраиваются в духе равноправия