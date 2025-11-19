https://ria.ru/20251119/putin-2055952483.html
Путин уверен в востребованности идей Всемирного русского народного собора
2025-11-19T11:16:00+03:00
2025-11-19T11:16:00+03:00
2025-11-19T12:38:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора выразил уверенность, что выработанные в его ходе идеи будут востребованы и послужат достижению стоящих перед Россией целей.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что выработанные в ходе XXVII Всемирного русского народного собора идеи и инициативы будут востребованы, послужат достижению стоящих перед Россией
масштабных целей", - говорится в послании.
Президент пожелал участникам и гостям форума успехов и всего самого доброго.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18–19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября – пленарное заседание под председательством патриарха Кирилла. В 2025 году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".