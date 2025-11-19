Рейтинг@Mail.ru
Путин уверен в востребованности идей Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 19.11.2025
11:16 19.11.2025 (обновлено: 12:38 19.11.2025)
Путин уверен в востребованности идей Всемирного русского народного собора
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора выразил уверенность, что выработанные в его ходе...
2025
Путин уверен в востребованности идей Всемирного русского народного собора

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора выразил уверенность, что выработанные в его ходе идеи будут востребованы и послужат достижению стоящих перед Россией целей.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что выработанные в ходе XXVII Всемирного русского народного собора идеи и инициативы будут востребованы, послужат достижению стоящих перед Россией масштабных целей", - говорится в послании.
Президент пожелал участникам и гостям форума успехов и всего самого доброго.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18–19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября – пленарное заседание под председательством патриарха Кирилла. В 2025 году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
