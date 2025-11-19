https://ria.ru/20251119/putin-2055952322.html
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора
Путин: память о свершениях предков вдохновляет сражающихся с неонацистами воинов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора отметил, что память о свершениях предков вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые сражаются с неонацистами, освобождают исторические территории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что более четверти века Всемирный русский народный собор объединяет представителей органов власти и религиозных организаций, многих политических партий и движений, предпринимателей, деятелей образования, культуры и науки для обсуждения ключевых вопросов развития России
и Русского мира.
"Это укрепление единства общества и традиционных духовно-нравственных ценностей, решение демографических задач и патриотическое воспитание молодёжи. И конечно, особого уважения заслуживает ваша искренняя поддержка наших героев – участников специальной военной операции и их семей", - говорится в послании.
Путин
подчеркнул, что считает тему нынешней встречи "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг" исключительно актуальной и важной. Он добавил, что в РФ гордятся мужеством отцов, дедов и прадедов, которые в годы тяжелейших испытаний показали пример сплочённости и самоотверженности, отстояли свободу и суверенитет Отчизны.
"Сохранение памяти об их стойкости и свершениях имеет для нас, для будущего России непреходящее моральное, общественное, государственное значение. Даёт нашему народу новые силы, закаляет его дух и характер. Вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые берегут безопасность наших граждан, сражаются с неонацистами, освобождают исторические российские территории", - отметил глава государства.