Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора

Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025

Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора отметил, что память о свершениях предков вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые сражаются с неонацистами, освобождают исторические территории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что более четверти века Всемирный русский народный собор объединяет представителей органов власти и религиозных организаций, многих политических партий и движений, предпринимателей, деятелей образования, культуры и науки для обсуждения ключевых вопросов развития России и Русского мира.

"Это укрепление единства общества и традиционных духовно-нравственных ценностей, решение демографических задач и патриотическое воспитание молодёжи. И конечно, особого уважения заслуживает ваша искренняя поддержка наших героев – участников специальной военной операции и их семей", - говорится в послании.

Путин подчеркнул, что считает тему нынешней встречи "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг" исключительно актуальной и важной. Он добавил, что в РФ гордятся мужеством отцов, дедов и прадедов, которые в годы тяжелейших испытаний показали пример сплочённости и самоотверженности, отстояли свободу и суверенитет Отчизны.