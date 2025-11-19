Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 19.11.2025 (обновлено: 12:36 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/putin-2055952322.html
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 19.11.2025
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора отметил, что память о свершениях предков... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:16:00+03:00
2025-11-19T12:36:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055976222_325:278:2861:1704_1920x0_80_0_0_de0f900d6d9ff0da1bcb913158386218.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2055918827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055976222_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_77d22b4df83bfbcbcbd0d99b36aaa030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников Всемирного русского народного собора

Путин: память о свершениях предков вдохновляет сражающихся с неонацистами воинов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025
Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXVII Всемирного русского народного собора отметил, что память о свершениях предков вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые сражаются с неонацистами, освобождают исторические территории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что более четверти века Всемирный русский народный собор объединяет представителей органов власти и религиозных организаций, многих политических партий и движений, предпринимателей, деятелей образования, культуры и науки для обсуждения ключевых вопросов развития России и Русского мира.
"Это укрепление единства общества и традиционных духовно-нравственных ценностей, решение демографических задач и патриотическое воспитание молодёжи. И конечно, особого уважения заслуживает ваша искренняя поддержка наших героев – участников специальной военной операции и их семей", - говорится в послании.
Путин подчеркнул, что считает тему нынешней встречи "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг" исключительно актуальной и важной. Он добавил, что в РФ гордятся мужеством отцов, дедов и прадедов, которые в годы тяжелейших испытаний показали пример сплочённости и самоотверженности, отстояли свободу и суверенитет Отчизны.
"Сохранение памяти об их стойкости и свершениях имеет для нас, для будущего России непреходящее моральное, общественное, государственное значение. Даёт нашему народу новые силы, закаляет его дух и характер. Вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые берегут безопасность наших граждан, сражаются с неонацистами, освобождают исторические российские территории", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал о формировании у молодежи гражданской позиции
Вчера, 09:24
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала