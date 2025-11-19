Рейтинг@Mail.ru
09:24 19.11.2025 (обновлено: 09:31 19.11.2025)
Путин рассказал о формировании у молодежи гражданской позиции
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День преподавателя высшей школы заявил, что значим вклад в формирование у молодежи гражданской позиции, стремления направлять таланты на благо Отечества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с Днём преподавателя высшей школы... Этот праздник – дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлечённости избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов. И конечно, значим ваш вклад в становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин отметил роль вузов в развитии России
Вчера, 09:21
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
