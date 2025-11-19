Путин рассказал о формировании у молодежи гражданской позиции

"Уважаемые друзья! Поздравляю профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с Днём преподавателя высшей школы... Этот праздник – дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлечённости избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов. И конечно, значим ваш вклад в становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества", - говорится в сообщении.