Путин рассказал о формировании у молодежи гражданской позиции

Президент России Владимир Путин в День преподавателя высшей школы заявил, что значим вклад в формирование у молодежи гражданской позиции, стремления направлять... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:24:00+03:00
2025-11-19T09:24:00+03:00
2025-11-19T09:31:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День преподавателя высшей школы заявил, что значим вклад в формирование у молодежи гражданской позиции, стремления направлять таланты на благо Отечества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с Днём преподавателя высшей школы... Этот праздник – дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлечённости избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов. И конечно, значим ваш вклад в становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества", - говорится в сообщении.