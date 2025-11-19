Рейтинг@Mail.ru
Путин включил главу ФСИН в состав комиссии по противодействию экстремизму - РИА Новости, 19.11.2025
15:11 19.11.2025
Путин включил главу ФСИН в состав комиссии по противодействию экстремизму
Путин включил главу ФСИН в состав комиссии по противодействию экстремизму
политика, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил директора ФСИН РФ Аркадия Гостева в состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации… изменение, дополнив его пунктом следующего содержания: 13. Директор ФСИН России", - сообщается в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН
6 октября, 14:48
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
