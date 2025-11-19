Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал "Росатом" лидером в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 19.11.2025
13:49 19.11.2025
Путин назвал "Росатом" лидером в сфере атомной энергетики
Президент РФ Владимир Путин назвал корпорацию "Росатом" признанным лидером в сфере атомной энергетики.
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал корпорацию "Росатом" признанным лидером в сфере атомной энергетики.
"Росатом" - признанный лидер в области мирного использования атомной энергии, применяет при возведении станций передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии", - сказал глава государства в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Создавая энергетику будущего вместе в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС, заявил Путин
16 октября, 14:42
Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" по видеосвязи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что проект АЭС "Эль-Дабаа" очень важен и является флагманским для сотрудничества между Россией и Египтом. Он также отметил, что этот проект успешно продвигается и есть основания надеяться, что станцию запустят в ближайшем будущем.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал "Росатом" авангардом внедрения передовых технологий
22 августа, 21:46
 
Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа", Россия, Египет, Средиземное море
 
 
