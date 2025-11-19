Пушилин согласовал с Мантуровым выделение генераторов для ДНР

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что согласовал с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым выделение из агентства по госрезервам генераторов и топливозаправщиков, которые очень нужны ДНР.