В Белгородской области начали проверку после взрыва газа в частном доме

БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме в Алексеевке, в результате которого пострадал человек, сообщило ведомство.
Ранее в региональном ГУМЧС рассказали, что частный дом полностью разрушен после взрыва газа на улице Маяковского в Алексеевке, повреждены кровля и фасад соседнего частного дома. По предварительным данным, один человек пострадал.
"По поручению прокурора области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа в частном домовладении. По предварительной информации, 19.11.2025 произошел взрыв в частном доме в г. Алексеевка, в результате которого домовладение разрушено, повреждена кровля и фасад соседнего дома. Пострадал один человек, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Уточняется, что для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Алексеевский межрайонный прокурор Максим Тарабаев.
В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме
18 ноября, 19:19