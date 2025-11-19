Рейтинг@Mail.ru
02:15 19.11.2025
Экономист объяснила пенсионерам, куда исчезает трудовой стаж
общество, татьяна подольская, пенсии, социальный фонд россии, работа
Экономист объяснила пенсионерам, куда исчезает трудовой стаж

Экономист Подольская: трудовой стаж может исчезнуть из-за ошибки работодателя

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Многие пенсионеры сталкиваются с тем, что часть периода их трудовой деятельности оказывается неучтенной. С чем это связано и как вернуть в расчет честно отработанные годы, агентству “Прайм” рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«
“Причины могут быть разные: ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности, технические особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР), приводящие к выпадению отдельных периодов работы и другие”, — пояснила она.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
17 ноября, 02:17
Как правило, такие вопросы можно решить путем обращения в Социальный фонд без судебных исков. Даже в случае ликвидации бывшей организации-работодателя специалисты вправе запросить архивные документы или сведения от структуры-правопреемника.
Если в трудовой книжке отсутствуют записи, либо они сделаны неверно, стаж можно подтвердить с помощью трудового договора, справок с места работы, копий приказов о приеме и увольнении. Все это можно сделать онлайн, заключила Подольская.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке
13 ноября, 02:12
 
ОбществоТатьяна ПодольскаяПенсииСоциальный фонд РоссииРабота
 
 
