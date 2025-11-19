Экономист объяснила пенсионерам, куда исчезает трудовой стаж

“Причины могут быть разные: ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности, технические особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР), приводящие к выпадению отдельных периодов работы и другие”, — пояснила она.

Как правило, такие вопросы можно решить путем обращения в Социальный фонд без судебных исков. Даже в случае ликвидации бывшей организации-работодателя специалисты вправе запросить архивные документы или сведения от структуры-правопреемника.