Во Франции прокуратура начала три расследования по делу мэра Компьеня - РИА Новости, 19.11.2025
21:38 19.11.2025
Во Франции прокуратура начала три расследования по делу мэра Компьеня
в мире, париж, франция, анн идальго, engie, renault s.a, европарламент, renault clio
В мире, Париж, Франция, Анн Идальго, ENGIE, Renault S.A, Европарламент, Renault Clio
Во Франции прокуратура начала три расследования по делу мэра Компьеня

ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура французского города Санслис начала три предварительных расследования после поступивших со стороны антикоррупционной организации жалоб в отношении мэра города Компьень Филиппа Марини, передает агентство Франс Пресс со cсылкой на ведомство.
В 2023 и 2024 годах антикоррупционная ассоциация Anticor трижды обращалась в суд с информацией о возможных нарушениях со стороны Марини. Прокуратура города Санлис подтвердила в среду начало расследование, не раскрывая деталей дела.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона
15 июня, 06:08
"После передачи дела из прокуратуры Компьеня в прокуратуру Санлиса последняя начала три предварительных расследования в отношении неустановленного лица на основании поступивших жалоб и сообщений от ассоциации Anticor", - сообщает агентство со ссылкой на слова прокурора.
По информации Франс Пресс, Марини вменяют нецелевое использование бюджетных средств, незаконное извлечение выгоды и фаворитизм.
Ранее издание Mediapart сообщало, что внимание следствия привлекли многочисленные не связанные с обязанностями мэра поездки Марини из Компьеня в Париж на служебном автомобиле. Помимо этого, политик подозревается в фаворитизме в связи с контрактом, заключенным между энергокомпанией Engie и ассоциацией конного спорта Компьеня, которой руководит его жена.
Сам Марини категорически всё отрицает, утверждая, что правила конкуренции были соблюдены, а свои поездки объясняет наличием в столице жилья, где он вел профессиональную деятельность, говорится в материале.
Несколько скандалов, связанных с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств, разгорелось во Франции вокруг ряда политиков в преддверии муниципальных выборов, назначенных на март 2026 года. Так, мэра Парижа Анн Идальго французская пресса не раз уличала в сомнительных тратах государственных средств на путешествия и одежду люксовых брендов, а главу министерства культуры Франции и кандидата в мэры Парижа Рашиду Дати обвиняли в коррупции и торговле влиянием, связанных с лоббированием интересов автокомпании Renault в Европарламенте.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
9 мая, 17:22
 
В миреПарижФранцияАнн ИдальгоENGIERenault S.AЕвропарламентRenault Clio
 
 
