Во Франции прокуратура начала три расследования по делу мэра Компьеня

ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура французского города Санслис начала три предварительных расследования после поступивших со стороны антикоррупционной организации жалоб в отношении мэра города Компьень Филиппа Марини, передает агентство Франс Пресс со cсылкой на ведомство.

В 2023 и 2024 годах антикоррупционная ассоциация Anticor трижды обращалась в суд с информацией о возможных нарушениях со стороны Марини. Прокуратура города Санлис подтвердила в среду начало расследование, не раскрывая деталей дела.

"После передачи дела из прокуратуры Компьеня в прокуратуру Санлиса последняя начала три предварительных расследования в отношении неустановленного лица на основании поступивших жалоб и сообщений от ассоциации Anticor", - сообщает агентство со ссылкой на слова прокурора.

По информации Франс Пресс, Марини вменяют нецелевое использование бюджетных средств, незаконное извлечение выгоды и фаворитизм.

Ранее издание Mediapart сообщало, что внимание следствия привлекли многочисленные не связанные с обязанностями мэра поездки Марини из Компьеня в Париж на служебном автомобиле. Помимо этого, политик подозревается в фаворитизме в связи с контрактом, заключенным между энергокомпанией Engie и ассоциацией конного спорта Компьеня, которой руководит его жена.

Сам Марини категорически всё отрицает, утверждая, что правила конкуренции были соблюдены, а свои поездки объясняет наличием в столице жилья, где он вел профессиональную деятельность, говорится в материале.