В проекте "Движения первых" приняли участие более 25 тысяч студентов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 25 тысяч студентов приняли в 2025 году участие во всероссийском проекте "Движения первых" "Первый студенческий", сообщили в пресс-службе организации.

"Мы создали проект "Первый студенческий", чтобы помочь ребятам развить навыки социального проектирования, помочь сформировать команды единомышленников, готовые разрабатывать и реализовывать общественно значимые инициативы в первичных отделениях, в муниципалитетах, регионах и по всей России... По итогам защиты проект, ставший победителем конкурсной программы, будет реализован при поддержке "Движения первых" по всей стране. Это станет прямым отражением важного принципа нашей работы – соавторства участников движения во всех направлениях деятельности организации", - приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова.