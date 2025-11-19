https://ria.ru/20251119/proekt-2056146147.html
В проекте "Движения первых" приняли участие более 25 тысяч студентов
Более 25 тысяч студентов приняли в 2025 году участие во всероссийском проекте "Движения первых" "Первый студенческий", сообщили в пресс-службе организации.
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 25 тысяч студентов приняли в 2025 году участие во всероссийском проекте "Движения первых" "Первый студенческий", сообщили в пресс-службе организации.
Финал проекта прошел с 17 по 19 ноября в Москве
, в нем приняли участие 500 студентов от 14 до 25 лет. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодёжь и дети".
"В этому году в проекте приняли участие более 25 тысяч студентов из 2,5 тысячи профессиональных и высших образовательных организаций из 89 регионов России
. Более 5 тысяч студентов приняли участие в очных региональных этапах. Они в командах разрабатывали социально значимые проекты, развивали деятельность первичных отделений и защищали свои инициативы на региональном этапе. В финал прошли 500 человек - более 120 команд", - говорится в сообщении.
В движении добавили, что в финале проекта победу одержала команда "Лидеры студенчества" из Свердловской области
.
"Мы создали проект "Первый студенческий", чтобы помочь ребятам развить навыки социального проектирования, помочь сформировать команды единомышленников, готовые разрабатывать и реализовывать общественно значимые инициативы в первичных отделениях, в муниципалитетах, регионах и по всей России... По итогам защиты проект, ставший победителем конкурсной программы, будет реализован при поддержке "Движения первых" по всей стране. Это станет прямым отражением важного принципа нашей работы – соавторства участников движения во всех направлениях деятельности организации", - приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова.