https://ria.ru/20251119/prints-2055895518.html
Наследный принц Саудовской Аравии пошутил о смене национальной одежды
Наследный принц Саудовской Аравии пошутил о смене национальной одежды - РИА Новости, 19.11.2025
Наследный принц Саудовской Аравии пошутил о смене национальной одежды
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в шутку допустил, что может сменить национальную одежду на костюм для следующей встречи с президентом США... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:45:00+03:00
2025-11-19T04:45:00+03:00
2025-11-19T10:55:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055944420_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_18d9908e9e19fccee335441b876d7614.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055857864.html
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055944420_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_da0caff8d7e76227c553af97c84c86df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дональд трамп
В мире, Саудовская Аравия, США, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Дональд Трамп
Наследный принц Саудовской Аравии пошутил о смене национальной одежды
Саудовский наследный принц пошутил, что приедет в Белый дом в костюме