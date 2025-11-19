Рейтинг@Mail.ru
04:45 19.11.2025 (обновлено: 10:55 19.11.2025)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Наследный принц Саудовской Аравии пошутил о смене национальной одежды

Саудовский наследный принц пошутил, что приедет в Белый дом в костюме

© Getty Images / Win McNameeНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступает во время ужина в Восточном зале Белого дома. 18 ноября 2025
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступает во время ужина в Восточном зале Белого дома. 18 ноября 2025
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в шутку допустил, что может сменить национальную одежду на костюм для следующей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"До того, как я приехал сюда, кто-то сказал, что есть сайты со ставками. Ставят на то, надену ли я черный костюм. Хочу сказать им - извините, что вы проиграли. Может быть, в следующий раз", - сказал бен Салман на торжественном ужине в Белом доме.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
18 ноября, 22:20
 
