Суд вынес приговоры двум военным ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область и попавших там в плен через два дня,... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область и попавших там в плен через два дня, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 425-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины
47-летнего Юрия Погорелого и 46-летнего Георгия Каракулина… Суд приговорил Погорелого к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Каракулина – на срок 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 16 мая Погорелый и Каракулин незаконно пересекли в составе боевого подразделения государственную границу РФ
, вторглись на территорию Глушковского района Курской области
, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем населенный пункт Краснооктябрьский.
На оборудованных возле поселка наблюдательно-огневых позициях они противодействовали российским военнослужащим, органам власти и запугивали мирных граждан применением оружия.
Погорелый и Каракулин 18 мая были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей.
Оба они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).