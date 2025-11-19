Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi за попытку дать взятку
14:22 19.11.2025
Суд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi за попытку дать взятку
Суд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi за попытку дать взятку - РИА Новости, 19.11.2025
Суд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi за попытку дать взятку
Мосгорсуд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), получившему три года колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС, передает... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
москва
россия
кутузовский проспект
московский городской суд
https://ria.ru/20251031/prigovor-2052082373.html
москва
россия
кутузовский проспект
происшествия, москва, россия, кутузовский проспект, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Кутузовский проспект, Московский городской суд
Суд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi за попытку дать взятку

Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Wengallbi за попытку взятки сотруднику ДПС

Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), получившему три года колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС, передает корреспондент РИА Новости из зала.
«
"Апелляционные жалобы защиты отклонить", - огласила решение судья.
Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Но если ведомство просило оставить 3-летний срок, то адвокат – снизить его до года одного месяца и отпустить Алиасхабова из-под стражи, поскольку в таком случае он уже отбыл бы наказание в СИЗО.
Автоблогер в суде заявил, что просит проявить снисхождение, дать ему возможность принести пользу обществу, что хочет участвовать в воспитании своей дочери, а на его иждивении находятся престарелые родители.
Дорогомиловский суд Москвы признал Алиасхабова виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ) и отправил на 3 года в колонию общего режима, а также назначил штраф в 1 миллион рублей.
Как было установлено в суде, 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, остановил инспектор ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. Желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, положив её между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор от денег отказался, а на водителя завели дело. Вину в совершении преступления блогер признал.
Происшествия, Москва, Россия, Кутузовский проспект, Московский городской суд
 
 
