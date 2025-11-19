https://ria.ru/20251119/prigovor-2055953767.html
В Чите вынесли приговор иностранцу за оправдание терроризма
Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 17 годам иностранного гражданина, который, находясь в СИЗО Красноярска, публично оправдывал терроризм, РИА Новости, 19.11.2025
В Чите вынесли приговор иностранцу за оправдание терроризма
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 17 годам иностранного гражданина, который, находясь в СИЗО Красноярска, публично оправдывал терроризм, сообщила прокуратура Забайкальского края.
Суд установил, что в июне 2024 года 38-летний иностранец, находясь в СИЗО-1 Красноярска
в связи с осуждением за аналогичное преступление, публично оправдывал деятельность международной организации "Исламское государство
"*. Государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора Забайкальского края
Сергей Цурбанов.
«
"С учетом предыдущего приговора 2-й Восточной окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшихся – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Иностранец признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма), отметили в надзорном ведомстве.
Решение суда в законную силу не вступило.
* Террористичнеская организация, запрещенная на территории России