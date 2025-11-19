Рейтинг@Mail.ru
В Чите вынесли приговор иностранцу за оправдание терроризма
11:18 19.11.2025 (обновлено: 11:19 19.11.2025)
В Чите вынесли приговор иностранцу за оправдание терроризма
В Чите вынесли приговор иностранцу за оправдание терроризма
Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 17 годам иностранного гражданина, который, находясь в СИЗО Красноярска, публично оправдывал терроризм, РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
красноярск
забайкальский край
чита
исламское государство*
красноярск
забайкальский край
чита
2025
происшествия, красноярск, забайкальский край, чита, исламское государство*
Происшествия, Красноярск, Забайкальский край, Чита, Исламское государство*
В Чите вынесли приговор иностранцу за оправдание терроризма

Находящемуся в СИЗО Красноярска иностранцу дали 17 лет за оправдание терроризма

Статуя Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 17 годам иностранного гражданина, который, находясь в СИЗО Красноярска, публично оправдывал терроризм, сообщила прокуратура Забайкальского края.
Суд установил, что в июне 2024 года 38-летний иностранец, находясь в СИЗО-1 Красноярска в связи с осуждением за аналогичное преступление, публично оправдывал деятельность международной организации "Исламское государство"*. Государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов.
"С учетом предыдущего приговора 2-й Восточной окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшихся – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Иностранец признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), отметили в надзорном ведомстве.
Решение суда в законную силу не вступило.
* Террористичнеская организация, запрещенная на территории России
ПроисшествияКрасноярскЗабайкальский крайЧитаИсламское государство*
 
 
