Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/prezident-2056005373.html
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора - РИА Новости, 19.11.2025
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что благодарен и признателен своему российскому коллеге Владимиру Путину за участие в церемонии установки корпуса РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:56:00+03:00
2025-11-19T13:56:00+03:00
в мире
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056027762_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_86be2b3383750e6169557c446b2518d6.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056004773.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056027762_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_e911efb3a26d5de492b1baf3e96ee08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора

Ас-Сиси поблагодарил Путина за участие в установке реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

© Фото : PoolЦеремония установки в проектное положение корпуса реактора энергоблока АЭС "Эль-Дабаа
Церемония установки в проектное положение корпуса реактора энергоблока АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Pool
Церемония установки в проектное положение корпуса реактора энергоблока АЭС "Эль-Дабаа
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что благодарен и признателен своему российскому коллеге Владимиру Путину за участие в церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
"Выражаю благодарность и признательность президенту России Владимиру Путину за участие в этой церемонии", - сказал ас-Сиси, выступая в режиме видеосвязи.
Лидер Египта добавил, что отношения между Египтом и РФ построены на взаимном уважении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Росатом" готов делиться с Египтом уникальными технологиями, заявил Путин
Вчера, 13:55
 
В миреЕгипетРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала