Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что благодарен и признателен своему российскому коллеге Владимиру Путину за участие в церемонии установки корпуса РИА Новости, 19.11.2025
Президент Египта поблагодарил Путина за участие в установке реактора
