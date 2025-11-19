Инициативы Тверской области заявили на Всероссийскую премию "Служение"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Инициативы Тверской области заявлены на Всероссийскую премию "Служение", которая присваивается представителям муниципального сообщества — служащим за вклад в развитие своих территорий и повышение качества жизни граждан, сообщает пресс-служба облправительства.

Накануне на встрече с руководством ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области" временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев подчеркнул роль местных администраций в развитии своих муниципальных образований.

"Муниципалитеты должны быть вовлечены во все региональные задачи, так как они ближе всего находятся к гражданам, к их вопросам. Наша общая и главная цель — повышение качества жизни населения Верхневолжья. Важно, чтобы люди связывали свое будущее с той территорией, на которой живут", — приводит пресс-служба слова Королева.

На премию "Служение" в 10 номинациях выдвинуты инициативы муниципалитетов региона, направленные на решение этих задач. В частности, это проекты, посвященные поддержке семей с детьми, эффективному взаимодействию власти, жителей и бизнеса, истории и наследию территорий.

Например, от Ржевского округа на соискание премии заявлен проект по созданию Музея истории архитектуры Ржева. Здесь жители и туристы могут познакомиться с городским пространством, принять участие в мастер-классах, образовательных и других мероприятиях. От региона также представлен проект по созданию Народного памятника участникам специальной военной операции, открытый в августе 2025 года.

Вышневолоцкий округ заявил проекты, посвященные развитию Городского сада, увековечению памяти воинов, захороненных на мемориальном комплексе в Вышнем Волочке.

Сандовский округ реализует инициативу по развитию системы обратной связи муниципальной администрации с населением через круглые столы с участием главы территории и депутатов, заседания "Клуба деловых людей", дни молодежного самоуправления и другие площадки. Еще один проект, выдвинутый от округа, — "Сандово медовое", связанный с продвижением главного бренда территории. Ежегодно в округе проводится фестиваль "Сандово — Медовый Спас русской провинции", действует музей "Сандовская пчела".

От Лихославльского округа представлена инициатива проведения муниципального форума многодетных семей. От Калининского — опыт работы ветерана СВО Сергея Канищева в местной администрации и практики старост сельских поселений. От Старицкого — проект благоустройства и развития территории "Старицкое зарядье". От Нелидовского — научно-практическая конференция "Русская православная Церковь в годы Великой Отечественной войны". От Рамешковского — опыт взаимодействия местной власти и бизнеса в развитии туристического потенциала округа.