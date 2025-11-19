Рейтинг@Mail.ru
Инициативы Тверской области заявили на Всероссийскую премию "Служение"
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:33 19.11.2025
Инициативы Тверской области заявили на Всероссийскую премию "Служение"
Инициативы Тверской области заявили на Всероссийскую премию "Служение" - РИА Новости, 19.11.2025
Инициативы Тверской области заявили на Всероссийскую премию "Служение"
Инициативы Тверской области заявлены на Всероссийскую премию "Служение", которая присваивается представителям муниципального сообщества — служащим за вклад в... РИА Новости, 19.11.2025
тверская область
общество
ржев
вышний волочек
виталий королев
русская православная церковь
ржев
вышний волочек
Инициативы Тверской области заявили на Всероссийскую премию "Служение"

Премия "Служение" для муниципальных работников приняла инициативы Верхневолжья

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Инициативы Тверской области заявлены на Всероссийскую премию "Служение", которая присваивается представителям муниципального сообщества — служащим за вклад в развитие своих территорий и повышение качества жизни граждан, сообщает пресс-служба облправительства.
Накануне на встрече с руководством ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области" временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев подчеркнул роль местных администраций в развитии своих муниципальных образований.
"Муниципалитеты должны быть вовлечены во все региональные задачи, так как они ближе всего находятся к гражданам, к их вопросам. Наша общая и главная цель — повышение качества жизни населения Верхневолжья. Важно, чтобы люди связывали свое будущее с той территорией, на которой живут", — приводит пресс-служба слова Королева.
На премию "Служение" в 10 номинациях выдвинуты инициативы муниципалитетов региона, направленные на решение этих задач. В частности, это проекты, посвященные поддержке семей с детьми, эффективному взаимодействию власти, жителей и бизнеса, истории и наследию территорий.
Например, от Ржевского округа на соискание премии заявлен проект по созданию Музея истории архитектуры Ржева. Здесь жители и туристы могут познакомиться с городским пространством, принять участие в мастер-классах, образовательных и других мероприятиях. От региона также представлен проект по созданию Народного памятника участникам специальной военной операции, открытый в августе 2025 года.
Вышневолоцкий округ заявил проекты, посвященные развитию Городского сада, увековечению памяти воинов, захороненных на мемориальном комплексе в Вышнем Волочке.
Сандовский округ реализует инициативу по развитию системы обратной связи муниципальной администрации с населением через круглые столы с участием главы территории и депутатов, заседания "Клуба деловых людей", дни молодежного самоуправления и другие площадки. Еще один проект, выдвинутый от округа, — "Сандово медовое", связанный с продвижением главного бренда территории. Ежегодно в округе проводится фестиваль "Сандово — Медовый Спас русской провинции", действует музей "Сандовская пчела".
От Лихославльского округа представлена инициатива проведения муниципального форума многодетных семей. От Калининского — опыт работы ветерана СВО Сергея Канищева в местной администрации и практики старост сельских поселений. От Старицкого — проект благоустройства и развития территории "Старицкое зарядье". От Нелидовского — научно-практическая конференция "Русская православная Церковь в годы Великой Отечественной войны". От Рамешковского — опыт взаимодействия местной власти и бизнеса в развитии туристического потенциала округа.
Зимой и весной 2026 года запланировано проведение народного голосования за проекты, утверждение топ-100, голосование экспертного совета. В апреле наградят победителей премии.
Тверская область
 
 
Заголовок открываемого материала