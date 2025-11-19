Рейтинг@Mail.ru
На Кутузовском проспекте загорелась BMW - РИА Новости, 19.11.2025
17:56 19.11.2025
На Кутузовском проспекте загорелась BMW
Легковая автомашина BMW загорелась на площади порядка шести квадратных метров на Кутузовском проспекте на западе Москвы
На Кутузовском проспекте загорелась BMW

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Легковая автомашина BMW загорелась на площади порядка шести квадратных метров на Кутузовском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома 4/2 на Кутузовском проспекте загорелась легковая BMW", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг загорания находился под капотом машины.
"Ликвидировано на площади шесть квадратных метров, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", - добавил собеседник агентства.
