В Пензе загорелся торговый центр
Торговый центр "Фортуна" горит в Пензе, огонь охватил крышу здания, сотрудники МЧС работают на месте происшествия, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:09:00+03:00
2025-11-19T10:09:00+03:00
2025-11-19T12:43:00+03:00
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
2025
