10:09 19.11.2025 (обновлено: 12:43 19.11.2025)
В Пензе загорелся торговый центр
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
2025
происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе загорелся торговый центр

В Пензе загорелся ТЦ «Фортуна»

© Фото : Главное управление МЧС России по Пензенской областиЛиквидация пожара в торговом центре "Фортуна" в Пензе. 19 ноября 2025
Ликвидация пожара в торговом центре Фортуна в Пензе. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Пензенской области
Ликвидация пожара в торговом центре "Фортуна" в Пензе. 19 ноября 2025
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Торговый центр "Фортуна" горит в Пензе, огонь охватил крышу здания, сотрудники МЧС работают на месте происшествия, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«
"Подразделения работают на месте, горит кровля, площадь, естественно, будет позже уточнена... Торговый центр еще не работал", - уточнили в ведомстве.
Очевидцы сообщают о сильном задымлении в микрорайоне Южная поляна, где находится ТЦ.
