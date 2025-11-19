Рейтинг@Mail.ru
В японском городе Оита произошел крупный пожар - РИА Новости, 19.11.2025
04:02 19.11.2025
В японском городе Оита произошел крупный пожар
В японском городе Оита произошел крупный пожар - РИА Новости, 19.11.2025
В японском городе Оита произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в японском городе Оита на острове Кюсю, из-за него выгорели 170 строений, включая жилые дома, эвакуированы 175 человек, один человек... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:02:00+03:00
2025-11-19T04:02:00+03:00
происшествия, оита (город), япония
Происшествия, Оита (город), Япония
В японском городе Оита произошел крупный пожар

В японском городе Оита произошел крупный пожар, сгорели 170 строений

Тушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Тушение пожара. Архивное фото
ТОКИО, 19 ноя - РИА Новости. Крупный пожар произошел в японском городе Оита на острове Кюсю, из-за него выгорели 170 строений, включая жилые дома, эвакуированы 175 человек, один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK.
Сообщение о пожаре поступило в 17.45 по местному времени во вторник (11.45 мск вторника). После этого, предположительно, из-за сильного ветра пожар охватил 170 строений, включая жилые дома. С этого времени прошло уже более 12 часов, а пожар так полностью и не потушен.
Пока, согласно данным местного кризисного центра, неясно, когда пожар удастся потушить окончательно. Из-за пожара нет электричества в 350 домах.
Числится пропавшим без вести 76-летний мужчина, эвакуированы 115 семей, или 175 человек.
Пожар охватил и лес на горе по соседству.
