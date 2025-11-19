В Сургуте вспыхнул пожар в пекарне рядом с магазином "Магнит"

https://ria.ru/20251119/pozhar--2056010355.html
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Сургуте в соседней с магазином "Магнит" пекарне, далее огонь распространился на кровлю торговой точки, пострадавших среди посетителей и сотрудников магазина нет, сообщила РИА Новости пресс-служба ритейлера "Магнит".
Ранее пресс-служба ГУМЧС РФ
по Югре сообщила о пожаре в магазине в Сургуте
(ХМАО), открытое горение ликвидировано на площади 250 квадратных метров, пострадали четыре человека.
"Произошел взрыв бытового газового баллона в соседней с магазином пекарне, с последующим возгоранием и распространением огня на кровлю здания, в котором расположена наша торговая точка. Пострадавших среди покупателей и сотрудников "Магнита" нет", - сообщила пресс-служба ритейлера.