В Сургуте вспыхнул пожар в пекарне рядом с магазином "Магнит"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Сургуте в соседней с магазином "Магнит" пекарне, далее огонь распространился на кровлю торговой точки, пострадавших среди посетителей и сотрудников магазина нет, сообщила РИА Новости пресс-служба ритейлера "Магнит".

"Произошел взрыв бытового газового баллона в соседней с магазином пекарне, с последующим возгоранием и распространением огня на кровлю здания, в котором расположена наша торговая точка. Пострадавших среди покупателей и сотрудников "Магнита" нет", - сообщила пресс-служба ритейлера.