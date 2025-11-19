Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян

ТОКИО, 19 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Посольство Японии в России в ответ на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что с 2026 года будут повышены визовые сборы, заявило РИА Новости, что не планирует введения визовых сборов для россиян и визы останутся бесплатными.

Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за десять месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 года, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025-го - 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь - Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам десяти месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.