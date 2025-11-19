Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян

ТОКИО, 19 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Посольство Японии в России в ответ на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что с 2026 года будут повышены визовые сборы, заявило РИА Новости, что не планирует введения визовых сборов для россиян и визы останутся бесплатными.
"На данный момент для граждан России виза бесплатна, и взимать визовый сбор не планируется. Однако с появлением визового центра, заявителям будет необходимо оплачивать комиссию непосредственно центру", - заявило посольство на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что Япония намерена увеличить визовый сбор с 2026 года с нынешних трех тысяч иен до сравнимых со странами G7 расценками. Таким образом, эта мера россиян не коснется.
Дипломатическая миссия пояснила, что, несмотря на большой поток туристов из России, "не планируется каких-либо изменений в процедуре получения визы" вне зависимости от длины поездки. Также не рассматривается возможность отправки пакета документов по почте или введение электронных виз для россиян.
Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за десять месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 года, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025-го - 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь - Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам десяти месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.
