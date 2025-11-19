Рейтинг@Mail.ru
Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:36 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/posolstvo-2055898946.html
Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян
Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян - РИА Новости, 19.11.2025
Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян
Посольство Японии в России в ответ на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что с 2026 года будут повышены визовые сборы, заявило РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:36:00+03:00
2025-11-19T05:36:00+03:00
туризм
япония
россия
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149456/85/1494568523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf75581091a35593803a2958b3a16619.jpg
https://ria.ru/20251118/yaponiya-2055611450.html
https://ria.ru/20250912/japonija-2041363223.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149456/85/1494568523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c552bdbee92193bba211cba15c1aba8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, g7, в мире
Туризм, Япония, Россия, G7, В мире
Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян

Посольство Японии не планирует вводить визовые сборы для россиян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Японии в России
Здание посольства Японии в России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание посольства Японии в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 19 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Посольство Японии в России в ответ на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что с 2026 года будут повышены визовые сборы, заявило РИА Новости, что не планирует введения визовых сборов для россиян и визы останутся бесплатными.
"На данный момент для граждан России виза бесплатна, и взимать визовый сбор не планируется. Однако с появлением визового центра, заявителям будет необходимо оплачивать комиссию непосредственно центру", - заявило посольство на просьбу прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что Япония намерена увеличить визовый сбор с 2026 года с нынешних трех тысяч иен до сравнимых со странами G7 расценками. Таким образом, эта мера россиян не коснется.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В посольстве отметили интерес Японии в возобновлении авиарейсов в Россию
18 ноября, 04:30
Дипломатическая миссия пояснила, что, несмотря на большой поток туристов из России, "не планируется каких-либо изменений в процедуре получения визы" вне зависимости от длины поездки. Также не рассматривается возможность отправки пакета документов по почте или введение электронных виз для россиян.
Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за десять месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 года, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025-го - 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь - Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам десяти месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Япония изменила предупреждение об опасности поездок в Россию
12 сентября, 09:11
 
ТуризмЯпонияРоссияG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала