Посол в Польше раскритиковал обвинения в адрес России из-за ЧП на ж/д путях - РИА Новости, 19.11.2025
13:31 19.11.2025
Посол в Польше раскритиковал обвинения в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал глупостью и чушью обвинения в адрес России в подрыве железной дороги в Польше. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, польша, россия, украина, радослав сикорский
В мире, Польша, Россия, Украина, Радослав Сикорский
© Фото : соцсетиПоврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал глупостью и чушью обвинения в адрес России в подрыве железной дороги в Польше.
"Меня вызвали в связи с инцидентами на польской железной дороге и предъявили претензии о том, что за ними якобы стоит Россия. Я сказал, что это полная глупость и чушь", - заявил Ордаш РИА Новости, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Спикер сейма Польши выступил за сохранение дипломатических связей с Россией
13 ноября, 16:28
Он отметил, что подобные действия совершенно бессмысленны для России.
"В совершении этих акций подозреваемы граждане Украины, как и в большинстве якобы диверсионных актов в Польше в последнее время. Просто Польша не там ищет виновных. Зачем России организовывать в Польше такие акции? Какой для нас в этом смысл? Какую цель мы преследуем? Мы совершенно в этом не заинтересованы. Нас сейчас волнуют другие более важные задачи – это развитие отношений с конструктивно настроенными государствами. Польша в их число не входит", - сказал дипломат.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков назвал обвинения Польши в адрес России безосновательными
Вчера, 12:36
 
