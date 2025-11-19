Посол в Польше раскритиковал обвинения в адрес России из-за ЧП на ж/д путях

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал глупостью и чушью обвинения в адрес России в подрыве железной дороги в Польше.
"Меня вызвали в связи с инцидентами на польской железной дороге и предъявили претензии о том, что за ними якобы стоит Россия. Я сказал, что это полная глупость и чушь", - заявил Ордаш РИА Новости, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что подобные действия совершенно бессмысленны для России.
"В совершении этих акций подозреваемы граждане Украины, как и в большинстве якобы диверсионных актов в Польше в последнее время. Просто Польша не там ищет виновных. Зачем России организовывать в Польше такие акции? Какой для нас в этом смысл? Какую цель мы преследуем? Мы совершенно в этом не заинтересованы. Нас сейчас волнуют другие более важные задачи – это развитие отношений с конструктивно настроенными государствами. Польша в их число не входит", - сказал дипломат.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.