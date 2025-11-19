Рейтинг@Mail.ru
В порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую госграницу
09:08 19.11.2025 (обновлено: 10:36 19.11.2025)
В порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую госграницу
Морской торговый порт в Мариуполе
Морской торговый порт в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В морском порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую границу, сообщили в пресс-службе правительства.
"Распоряжение об этом подписал председатель <...> Михаил Мишустин", — добавили в релизе.
Решение позволит развивать инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и раскрыть экономический потенциал ДНР, отметили в правительстве.
Порт Мариуполя — самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Длина его причальной линии составляет 3,9 километра. После углубления дна он сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн.
Основной объем грузоперевозок в порту приходится на зерно, уголь и аглоруду. Из портов Азовского бассейна пролегают маршруты в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.
